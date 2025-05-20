В оливковом платье и черных балетках: принцесса Евгения на прогулке в саду

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

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Недавно в Instagram принцесса рассказала о сотрудничестве с благотворительной организацией Horatio’s Garden, которая разбивает сады в больничных спинальных центрах, чтобы предоставить пациентам доступное пространство для наслаждения природой.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Работа принцессы Евгении в благотворительной организации близка ее сердцу, учитывая, что она сама перенесла операцию по поводу сколиоза, когда ей было 12 лет. Впервые узнав о благотворительной организации в 2016 году, она в конечном итоге стала ее покровительницей в 2019 году и с тех пор посетила четыре ее сада.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

«Было замечательно приветствовать нашу покровительницу Ее Королевское Высочество Принцессу Евгению в Horatio’s Garden South West в прекрасный солнечный день в начале этого месяца 🌻@princesseugenie провела время, общаясь со многими людьми с травмами позвоночника, волонтерами и сотрудниками NHS и слушая истории от многих о том, как сад помог им, когда она осматривала его с нашей основательницей Оливией», — говорится в подписи под фотографиями с визита Евгении.

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Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Также на странице принцесса Йоркская поделилась и видео со встречи.

Для этого выхода Евгения выбрала оливковое платье-миди с поясом от Diane von Furstenberg без рукавов, обула черные кожаные балетки с заостренным носком Karen Millen, а дополняли ее образ золотые серьги-кольца от Alexis Bittar и подвеска на золотой цепочке на шее. Волосы принцесса распустила и сделала легкий дневной макияж.