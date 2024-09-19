В оливковом платье и грубых ботинках: Амелия Виндзор сходила на фэшн-шоу

На днях британская аристократка посетила показ Edeline Lee, куда приехала в оливковом макси-платье без рукавов, которое сочетала с грубыми кожаными ботинками. Уже традиционно леди Амелия дополнила аутфит золотыми браслетами на запястьях и многочисленными кольцами на пальцах. На шее у девушки была золотая подвеска с кольцом, короткие волосы распущены, а на лице - нюдовый макияж.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Мы также видели мисс Виндзор на показе Burberry, куда она приехала в топе без бюстгальтера и в юбке с накладными карманами.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Также леди Амелия посетила заключительную вечеринку Лондонской недели моды, организованную 1664 Blanc в честь 40-летия LFW. Там модель появилась в черном миниатюрном платье и высоких кожаных сапогах.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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