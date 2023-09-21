В оливковом платье и с красивой укладкой: королева Рания приехала на шоу в Нью-Йорке

Королева Рания дала интервью Ходе Котб на The Today Morning Show во время своего визита в Нью-Йорк.

Королева Иордании поделилась несколькими роликами в своем Instagram.

На встречу с ведущей Рания приехала в платье-рубашке от Emilia Wickstead оливкового цвета. У королевы была красивая укладка волнами, насыщенный макияж глаз и блеск на губах. Она также дополнила свой образ серьгами-висюльками и тонким украшением на шее.

Королева Рания / Фото: Getty Images

В Нью-Йорке она посетила также обед Women Rise в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и продемонстрировала два других эффектных образа.

Королева Рания / Фото: Getty Images

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