В оливковом платье и серьгах своей мамы: будущая королева Испании – принцесса Леонор – в объективах папарацци

Принцесса Леонор в красивом аутфите сходила на семейный обед в Пальма-де-Майорке.

Папарацци запечатлели, как принцесса Леонор – будущая королева Испании – вместе со своей семьей сходила пообедать в ресторан в курортном городке Пальма-де-Майорка.

Там были ее родители – королева Летиция и король Филипп VI, ее сестра – принцесса София, бабушка – королева София и двоюродная бабушка – принцесса Греческая и Датская Ирене.

Принцесса Леонор с семьей / Фото: Getty Images

Леонор выглядела мило и красиво. На ней было платье оливкового цвета с флористическим принтом, V-образным вырезом и короткими рукавами, а также молочные эспадрильи на танкетке от бренда Mint&rose.

Принцесса распустила волосы и надела лаконичные серьги своей мамы от бренда Zlatarna David.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Свой образ Леонор дополнила клатчем из коллаборации Zara x Narciso Rodriguez, а также браслетами.

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