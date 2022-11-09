В оливковом платье и сером пальто: королева Максима на встрече с первой леди Италии

Королева Нидерландов Максима и ее муж король Виллем-Александр встретились сегодня с президентом Италии Серджио Маттареллы и его дочерью, которая исполняет роль первой леди - Лауры Маттареллы.

Они встретились на площади Дам в Амстердаме. На мероприятии 51-летняя королева Нидерландов появилась в темно-сером пальто и оливковом платье. Также на ней была широкополая шляпа, подобранная в тон пальто. Обута Максима была в черные туфли-лодочки на каблуках, а в руках у нее был клатч-конверт. Из украшений на Максиме были серьги-висюльки с двумя темными камнями и россыпью бриллиантов. Макияж был в ее стиле, а волосы собраны в прическу.

Лаура Маттарелла и королева Максима / Фото: Getty Images

Первая леди Италии тоже выглядела хорошо и была в розовом платье с V­-образным вырезом, которое дополнила бордовым кейп-пальто и шляпой в тон. На шее к Лауры было колье с крупными бусинами, а в ушах – серьги-висюльки. В руках у первой леди Италии была черная сумка из лаковой кожи. Мужчины традиционно были в костюмах.

Ранее королева Максима посещала выставку, на которую приехала в платье из старой коллекции во время своего недавнего визита в Грецию.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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