В оливковом платье и шляпе-таблетке: королева Максима предстала в новом красивом образе

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

На прошлой неделе королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр приветствовали в стране гостей из Финляндии — президента Александра Стубба и первую леди Сюзанну Стубб.

На одном из мероприятий королева появилась в оливково-зеленом платье с декоративными складками от модного дома Natan, которое дополнила светло-серым пальто, шляпой-таблеткой, перчатками, клатчем и туфлями-лодочками в тон.

Королева Максима в этом же образе и в пальто / © Getty Images

Также в один из дней королеву запечатлели по пути в лабораторию беспилотных летательных аппаратов и оборонительный колледж, она шла в красивом изумрудном пальто, изумрудной шляпе-таблетке от Philip Treacy и туфлях-лодочках на каблуках, которые загрузали в траве.