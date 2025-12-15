- Дата публикации
В оливковом платье и шляпе-таблетке: королева Максима предстала в новом красивом образе
За королевой Нидерландов всегда интересно наблюдать, так как ее образы достойны внимания.
На прошлой неделе королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр приветствовали в стране гостей из Финляндии — президента Александра Стубба и первую леди Сюзанну Стубб.
На одном из мероприятий королева появилась в оливково-зеленом платье с декоративными складками от модного дома Natan, которое дополнила светло-серым пальто, шляпой-таблеткой, перчатками, клатчем и туфлями-лодочками в тон.
Также в один из дней королеву запечатлели по пути в лабораторию беспилотных летательных аппаратов и оборонительный колледж, она шла в красивом изумрудном пальто, изумрудной шляпе-таблетке от Philip Treacy и туфлях-лодочках на каблуках, которые загрузали в траве.