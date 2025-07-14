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В оливковом платье и туфлях-лодочках: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку
Британская аристократка сходила на коктейльную вечеринку в Лондоне.
Леди Амелия приехала выпить коктейль на «The Perfect Match» в Harrods Helideck. Девушка была одета в оливковое платье длины макси с V-образным декольте, поясом на талии и небольшим разрезом на подоле. Обута знаменитость была в туфли-лодочки такого же цвета на каблуках, а в руках держала объемный клатч.
Амелия Виндзор распустила волосы, сделала макияж и дополнила свой образ лаконичным колье необычного дизайна.
Также недавно девушка посещала Уимблдонский теннисный турнир. Там она появилась в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках и обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе.