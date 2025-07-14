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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В оливковом платье и туфлях-лодочках: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

Британская аристократка сходила на коктейльную вечеринку в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия приехала выпить коктейль на «The Perfect Match» в Harrods Helideck. Девушка была одета в оливковое платье длины макси с V-образным декольте, поясом на талии и небольшим разрезом на подоле. Обута знаменитость была в туфли-лодочки такого же цвета на каблуках, а в руках держала объемный клатч.

Амелия Виндзор распустила волосы, сделала макияж и дополнила свой образ лаконичным колье необычного дизайна.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Также недавно девушка посещала Уимблдонский теннисный турнир. Там она появилась в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках и обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе.

Леди Амелия Виндзор на Уимблдоне / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор на Уимблдоне / © Getty Images

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