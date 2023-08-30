В оливковом платье и жемчужных серьгах: эффектная королева Максима прилетела в Нью-Йорк

Королева Нидерландов Максима уже вернулась к работе после летнего отпуска.

52-летняя королева встретилась с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Встреча состоялась 29 августа. Королева приехала, чтобы предоставить годовой отчет за 2023 год.

Максима надела льняное платье с длинными рукавами и небольшим разрезом на декольте красивого оливкового цвета от Natan Couture. Образ королева дополнила интересными жемчужными серьгами от Scully & Scully и браслетом Le Cube Diamant из желтого золота с бриллиантами от dinh van, стоимостью 2300 евро.

Королева Максима и Антонио Гутерриш / Фото: Getty Images

Королева распустила белокурые волосы и подчеркнула макияжем глаза, губы при этом оставила нейтрального оттенка.

Недавно Максима вместе с дочерьми и мужем королем Виллемом-Александром посетили гонку Гран-при Нидерландов F1в Зандворте, где Ее Величество появилась в комбинезоне и куртке-косухе.

Королева Максима с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

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