В оливковом платье и золотых босоножках: принцесса Мария-Олимпия на светской тусовке

27-летняя принцесса Мария-Олимпия присутствовала на днях на вечеринке Bulgari Allegra Chill & Sole в консерватории Syon Park в Лондоне.

Девушка прибыла на светский раут в оливковом макси-платье на тонких бретельках, которое было расшито пайетками. К наряду принцесса подобрала золотые босоножки на шпильках, надела бриллиантовое колье в виде змеи на шею и такой же браслет, а также серьги-висюльки. Волосы Мария-Олимпия распустила и совсем немного накрутила волнами и сделала макияж в натуральных оттенках.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам образ Марии-Олимпии в платье оттенка металлик и ярких туфлях, когда она блистала на гала-концерте.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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