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В оливковом платье в горох: стильная королева Летиция посетила церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
1 мин
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В оливковом платье в горох: стильная королева Летиция посетила церемонию

Королева Летиция в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI посетили церемонию вручения литературной премии имени Мигеля де Сервантеса в Мадриде.

Это ежегодное мероприятие, которое посещает королевская чета. В этом году премию вручили венесуэльскому писателю Рафаэлю Каденасу, церемония прошла в Университете Алькала-де-Энарес.

Королева Летиция и король Филипп VI в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / Фото: Getty Images

Летиция появилась на церемонии в оливковом платье в мелкий горох от испанского бренда Vogana. У платья были длинные рукава и вырезы на них, а также красиво подчеркнута линия талии.

Обута Ее Величество была в туфли-слингбэки нюдового цвета от Carolina Herrera, ранее в них мы видели на публике старшую дочерь королевы - принцессу Леонор - несколько раз. Хотя, возможно, туфли просто похожего фасона.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images
Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images
Испанская королевская семья / © Getty Images
Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Летиция распустила волосы, сделала макияж и надела новые золотые серьги с двумя камнями – прозрачным поменьше и белым побольше. Ее супруг - король Филипп - в этот день был во фраке и серых полосатых брюках.

Отметим, мероприятия по вручению премии Сервантеса продолжатся завтра традиционным обедом в Королевском дворце. Так что ждем новый королевский выход.

Королева Летиция в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / © Getty Images
Королева Летиция в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
447
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