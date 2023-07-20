В оливковом сарафане и кроссовках: леди Амелия Виндзор на книжной презентации

Вчера вечером знаменитость присутствовала на презентации новой книги Йоми Адегоке "Список" в одной из библиотек британской столицы.

27-летняя леди Амелия приехала на мероприятие в оливковом сарафане в клетку на тонких бретельках длины макси, которое надела в сочетании с серо-белыми кроссовками. Красавица сделала едва заметный макияж, надела два тонких колье на шею и несколько золотых колец на пальцы. Серьги в ее ушах также были золотыми.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Амелия Виндзор выглядела скромно и в то же время очень женственно.

А недавно девушка посещала вечеринку BFC 2023 в павильйоне The Serpentine Pavilion в Лондоне, где появилась в коротком черном топе без белья, сверкнув своими сосками и черных брюках.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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