В оливковом свитере и юбке в рубчик: стильный выход Меган Маркл в Ванкувере

Герцогиня Сассекская Меган вчера посетила мероприятие для детей в рамках "Игр непокоренных" в Ванкувере.

Меган Маркл вместе с принцем Гарри присутствовали на мероприятии Family & Friends в Доме Наций в конференц-центре Ванкувера. Герцогиня выглядела прекрасно, много улыбалась, шутила и общалась с детьми.

Для выхода Меган выбрала оливкового цвета свитер бренда Doen и юбку La Ligne из трикотажа в рубчик и была в туфлях-лодочках на каблуках Ralph Lauren. Она собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж и надела серьги с бриллиантами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня мило общалась с детьми, читала им книгу и рисовала вместе с ними. Принц Гарри также присутствовал, Меган показала фото в своем Instagram.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также мы показывали ранее в каком образе Меган посетила баскетбольный матч и еще они с Гарри ходили на керлинг в рамках Invictus Games 2025.

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