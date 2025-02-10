В оливковом свитере и юбке в рубчик: стильный выход Меган Маркл в Ванкувере

Герцогиня Сассекская Меган вчера посетила мероприятие для детей в рамках "Игр непокоренных" в Ванкувере.
Меган Маркл вместе с принцем Гарри присутствовали на мероприятии Family & Friends в Доме Наций в конференц-центре Ванкувера. Герцогиня выглядела прекрасно, много улыбалась, шутила и общалась с детьми.
Для выхода Меган выбрала оливкового цвета свитер бренда Doen и юбку La Ligne из трикотажа в рубчик и была в туфлях-лодочках на каблуках Ralph Lauren. Она собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж и надела серьги с бриллиантами.
Герцогиня мило общалась с детьми, читала им книгу и рисовала вместе с ними. Принц Гарри также присутствовал, Меган показала фото в своем Instagram.
Также мы показывали ранее в каком образе Меган посетила баскетбольный матч и еще они с Гарри ходили на керлинг в рамках Invictus Games 2025.
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