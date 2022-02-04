В оливковой блузке с галстуком-бантом: Елена Зеленская провела прямой эфир с Клопотенко

Первая леди Украины продолжает заниматься вопросами питания в школах.

Елена Зеленская, сегодня, 4 февраля, провела прямой эфир вместе с идеологом нового школьного меню, шефом Евгением Клопотенко по теме "Мифы и реальность реформы системы школьного питания".

Елена Зеленская/Скрин видео

Перед ноутбуком первая леди появилась в элегантной оливковой блузке с галстуком-бантом и джинсах.

Елена Зеленская/Скрин видео

Волосы Елена собрала в пучок с боковым пробором, сделала нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами. На руке были белые часы. Красный маникюр завершил его лук.

Елена Зеленская/Скрин видео

Елена Зеленская/Скрин видео

Клопотенко надел белую футболку, а поверх нее белую рубашку-вышиванку.

Елена Зеленская/Скрин видео

Напомним, вчера, 3 февраля, Зеленская встретилась с первой леди Турции – Эмине Эрдоган. Елена была одета в черное пальто, светлую блузку с кружевным воротником, черные брюки-палаццо и элегантную шляпу. Госпожа Эрдоган предпочла тыквенно-бежевый пальто, тыквенное платье и головной убор такого же цвета.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

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