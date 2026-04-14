В оливковых луках и за руку: Меган и Гарри посетили особенный музей в Мельбурне

Меган и Гарри / © Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские встретились с семьями ветеранов в музее, и во время встречи приняли участие в мастер-классе по гончарному делу с детьми ветеранов.

Меган во время занятия по гончарному делу с детьми ветеранов, которых музей называет «голубями», слепила из глины страуса. Она сказала детям: «На самом деле, недалеко от нашего дома есть страусиная ферма», цитирует их People.

В первый день их насыщенной поездки в Австралию, когда пара выходила из музея, их окружили представители СМИ, желавшие с ними поговорить.

Для прогулки Гарри и Меган переоделись в одинаковые наряды оливково-зеленого цвета: герцогиня была в свитере без рукавов с высоким воротником от австралийского бренда P Johnson, который она сочетала с юбкой и бомбером от другого австралийского бренда St. Agni и туфялми-лодочками светло-бежевого цвета от Aquazzura. Образ герцогиня также дополнила часами и браслетом от Сartier.

Музей является благотворительной организацией и культурным учреждением, возглавляемым ветеранами и созданным для поддержки благополучия действующих и бывших военнослужащих Австралии и их семей посредством искусства.

Принц Гарри был в оливковой рубашке, темных брюках и ботинках.

Ранее мы показывали другой образ герцогини Сассекской с их первого с Гарри мероприятия в Мельбурне.