Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В особенном наряде и широкополой шляпе: королева Максима составила компанию мужу-королю на Венецианском биеннале

Король Виллем-Александр и королева Максима прогулялись по садам Джардини на Венецианской биеннале по пути на открытие голландского павильона в Венеции.

Ольга Кузьменко
Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Голландская экспозиция на 61-й Венецианской биеннале называется «Крепость» и была разработана художником Дрисом Верховеном в сотрудничестве с куратором Рике Вос. Этот визит подчеркивает ценность голландского искусства и культуры на международном уровне.

Венецианская биеннале — одно из крупнейших международных художественных событий. Она проводится раз в два года в итальянском городе с 1895 года.

Королева Максима в этот день была одета в юбку, топ и жакет от голландского дизайнера Маттейса ван Бергена. Этот комплект из трех предметов впервые появился в марте 2017 года во время государственного визита президента Аргентины Макри. На жакете без воротника вышита лилия. Лилии также можно увидеть на юбке. Королева обула туфли-лодочки с черным носком от любимого бренда Gianvito Rossi и надела шляпу с широкими полями. Ее Величество также дополнила образ жемчужным колье и жемчужным браслетов, а волосы уложила красивыми волнами.

Напомним, ранее на этой неделе королева Максима посетила мероприятия на набережной Амстел в Амстердаме, где появилась в стильном луке и с огромным ожерельем на шее.

