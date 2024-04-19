В оптических очках и жакете в стиле милитари: Брижит Макрон с мужем посетила книжный фестиваль

Первая леди Франции, как всегда, выглядела стильно.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили книжный фестиваль в Париже.
Фотографы запечатлели, как президентские супруги читали одну из представленных там книг.
Первая леди выбрала для своего появления черный костюм, состоявший из брюк и жакета в стиле милитари с золотыми пуговицами.
Аутфит Брижит дополнила оптическими очками в черной оправе, которые одевала, рассматривая книги.
Макрон сделала объемную укладку, макияж смоки-айс и украсила пальцы кольцами с бриллиантами.
Эммануэль был одет в серый клетчатый костюм-тройку, белую рубашку и коричневый галстук.
Напомним, Брижит Макрон в обтягивающих штанах и черепаховых очках сходила на художественную ярмарку.
Читайте также: