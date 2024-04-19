В оптических очках и жакете в стиле милитари: Брижит Макрон с мужем посетила книжный фестиваль

Первая леди Франции, как всегда, выглядела стильно.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили книжный фестиваль в Париже.

Фотографы запечатлели, как президентские супруги читали одну из представленных там книг.

Первая леди выбрала для своего появления черный костюм, состоявший из брюк и жакета в стиле милитари с золотыми пуговицами.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила оптическими очками в черной оправе, которые одевала, рассматривая книги.

Макрон сделала объемную укладку, макияж смоки-айс и украсила пальцы кольцами с бриллиантами.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в серый клетчатый костюм-тройку, белую рубашку и коричневый галстук.

Напомним, Брижит Макрон в обтягивающих штанах и черепаховых очках сходила на художественную ярмарку.

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