Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В оранжево-розовом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленским

В оранжево-розовом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленским

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1026
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оранжево-розовом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленским

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Сайт президента Украины

Глава Еврокомиссии в ярком образе появилась на встрече с украинским президентом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетил США с официальным визитом.

Урсула фон дер Ляйен / © Сайт президента Украины
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Сайт президента Украины

Урсула появилась на встрече в ярком жакете – розовом в оранжевую клетку, который скомбинировала с желтым топом и черными брюками. Обута она была в черные лакированные туфли на удобных каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / © Сайт президента Украины
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Сайт президента Украины

Аутфит политик дополнила серьгами-пусетами и жемчужным ожерельем. К жакету фон дер Ляен прикрепила разноцветную брошь.

Урсула фон дер Ляйен / © Сайт президента Украины
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Сайт президента Украины

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в плиссированном платье с епископскими рукавами посетила саммит НАТО.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1026
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация