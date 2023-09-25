В оранжево-розовом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленским

Глава Еврокомиссии в ярком образе появилась на встрече с украинским президентом.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетил США с официальным визитом.
Урсула появилась на встрече в ярком жакете – розовом в оранжевую клетку, который скомбинировала с желтым топом и черными брюками. Обута она была в черные лакированные туфли на удобных каблуках.
Аутфит политик дополнила серьгами-пусетами и жемчужным ожерельем. К жакету фон дер Ляен прикрепила разноцветную брошь.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в плиссированном платье с епископскими рукавами посетила саммит НАТО.
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