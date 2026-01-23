- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
В оранжевом брючном костюме: королева Максима совершила новую рабочую встречу
Королева Максима начала год с активной и плодотворной работы.
На днях Ее Величество посетила завод Remeha (дочерняя компания группы BDR Thermea) в Апелдорне, он специализируется на производстве высокоэффективного отопительного оборудования.
Максима приехала на встречу в оранжевом брючном костюме в мелкий принт, а под жакет надела нюдовый трикотажный джемпер с высокой горловиной. Она была обута в удобные черные ботинки, а под мышкой держала мягкий клатч. Образ королева дополнила серьгами кольцами и несколькими золотыми браслетами, а также сделала насыщенный красный маникюр.
Также вчера Максима посетила начальную школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейне, где появилась в бронзовом юбочном костюме и с огромными цветочными серьгами в ушах.