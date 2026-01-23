ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

В оранжевом брючном костюме: королева Максима совершила новую рабочую встречу

Королева Максима начала год с активной и плодотворной работы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

На днях Ее Величество посетила завод Remeha (дочерняя компания группы BDR Thermea) в Апелдорне, он специализируется на производстве высокоэффективного отопительного оборудования.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима приехала на встречу в оранжевом брючном костюме в мелкий принт, а под жакет надела нюдовый трикотажный джемпер с высокой горловиной. Она была обута в удобные черные ботинки, а под мышкой держала мягкий клатч. Образ королева дополнила серьгами кольцами и несколькими золотыми браслетами, а также сделала насыщенный красный маникюр.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Также вчера Максима посетила начальную школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейне, где появилась в бронзовом юбочном костюме и с огромными цветочными серьгами в ушах.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie