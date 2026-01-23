В оранжевом брючном костюме: королева Максима совершила новую рабочую встречу

Королева Максима / © Getty Images

На днях Ее Величество посетила завод Remeha (дочерняя компания группы BDR Thermea) в Апелдорне, он специализируется на производстве высокоэффективного отопительного оборудования.

Максима приехала на встречу в оранжевом брючном костюме в мелкий принт, а под жакет надела нюдовый трикотажный джемпер с высокой горловиной. Она была обута в удобные черные ботинки, а под мышкой держала мягкий клатч. Образ королева дополнила серьгами кольцами и несколькими золотыми браслетами, а также сделала насыщенный красный маникюр.

Также вчера Максима посетила начальную школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейне, где появилась в бронзовом юбочном костюме и с огромными цветочными серьгами в ушах.