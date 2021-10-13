В оранжевом костюме и эспадрильях: принцесса Елена сходила на корриду

В оранжевом костюме и эспадрильях: принцесса Елена сходила на корриду

Испанская принцесса Елена снова посетила корриду в Мадриде.

Если раньше принцесса часто составляла в этом деле компанию своему отцу королю Хуан Карлосу I, то теперь, когда король после раскрытия финансовых махинаций сбежал из страны в Доминиканскую Республику, Елена ходит на корриду одна.

57-летняя сестра действующего короля Филиппа VI была запечатлена, когда покидала арену для корриды в Мадриде. Одета принцесса была в апельсиновый брючный костюм, белую кофту в полоску под жакетом и бежевую шляпу с красными полосами.

Принцесса Елена / Getty Images

Елена дополнила яркий образ несколькими ожерельями с цветными камнями на шее, сделала кудрявую завивку и обула кожаные рыжие эспадрильи на шнуровке-ленте.

Принцесса Елена / Getty Images

Кстати, супруга короля - королева Летиция, и ее дочери тоже любит носить эспадрильи. В летний сезон она часто появлялась на публике в такой обуви.

Читайте также:

В красных эспадрильях и в шляпе: принцесса Елена на открытии паралимпийского Дома Испании

Хороша в брючном костюме: испанская принцесса Елена на церемонии во дворце

Эспадрильи - любимая обувь королев, герцогинь, кинозвезд и моделей

Стиль испанской принцессы Елены (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку