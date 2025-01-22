В оранжевом платье и белых туфлях: принцесса Анна приехала с визитом в Африку

Это первы королевский тур 2025 года, в ходе которого сестра короля Чарльза выполнит ряд мероприятий в стране. Принцессу должен был сопровождать муж Тимоти Лоуренс, но он не смог присоединится, так как восстанавливается после предполагаемого разрыва связок, получив травму во время работы в их поместье в Гэткомбе.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

В Кейптауне принцесса Анна посетила открытии нового Мемориала Трудового корпуса в Комиссии по военным захоронениям Содружества (CWCG). Мемориал чтит память более 1700 членов южноафриканских трудовых отрядов, в основном чернокожих южноафриканцев, и является первым мемориалом на африканском континенте, посвященным тем, кто служил в небоевых ролях в военно-трудовых отрядах во время Первой мировой войны.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса была одета в оранжевое платье с декором на груди и рукавами до локтей, на шею она набросила платок с бахромой, под мышкой держала белую сумку и ей в тон подобрала туфли. Ее волосы были уложены в фирменный улей, на лице были солнцезащитные очки, маленькие жемчужные серьги-висюльки в ушах и жемчужное колье из двух нитей на шее.

Ожидается, что у принцессы будут еще некоторые мероприятия в рамках поездки.

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