В оранжевом платье и с цветком на голове: королева Максима снова блистала на публике в ярком луке

Супруга монарха присутствовала на открытии 2023-2024 учебного года в Университете прикладных наук Ханзе, где произнесла речь.

Ее Величество прибыла на мероприятие в ярком оранжевом платье от Natan Couture с короткими рукавами и поясом на талии. Также она дополнила свой образ клатчем в тон и туфлями-лодочками Gianvito Rossi. У нее на запястье было множество браслетов, в том числе и золотой браслет "Avra" с синим сапфиром, стоимостью 2 298 евро и часы на черном кожаном ремешке.

На голове у Максимы был ободок с цветком, а в ушах крупные серьги-клипсы. Волосы королевы были распущены, а на лице она сделала акцент на макияже глаз.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нидерландская королева продолжает носить яркие платья и выглядеть эффектно почти во время каждого своего выхода в свет. Недавно во время своего визита в Нью-Йорк Ее Величество продемонстрировала образ в льняном платье с длинными рукавами и небольшим разрезом на декольте красивого оливкового цвета от Natan Couture. Это вообще один из любимых ее образов, в которых супруга короля Виллема-Александра часто появляется на публике.

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