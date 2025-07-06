В оранжевом платье и в компании дочери: королева Максима сходила на футбол

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима и принцесса Ариана были запечатлены перед началом футбольного матча группы D женского чемпионата Европы УЕФА 2025 года между Уэльсом и Нидерландами на стадионе Allmend Stadion Luzern в Люцерне, в Швейцарии.

Принцесса Ариана и королева Максима / © Getty Images

Королева приехала на спортивное мероприятие в ярком оранжевом платье с поясом на талии от своего любимого бренда Natan. Ее волосы были распущены, на лице был выразительный макияж, а в ушах крупные цветочные серьги ручной работы созданы турецким дизайнером Бегум Хан. Также королева дополнила образ ярким маникюром и несколькими браслетами на запястье.

Ее дочь была одета в белую блузку с прозрачными вставками от Twinset Milano, волосы собрала заколкой, а в ушах у нее были золотые серьги-кольца.

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Королева Максима / © Getty Images

Недавно, напомним, нидерландская королевская семья устроила летнюю фотосессию в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге.