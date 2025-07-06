ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

В оранжевом платье и в компании дочери: королева Максима сходила на футбол

Королева Нидерландов и ее младшая дочь принцесса Ариана сходили на футбол.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и принцесса Ариана были запечатлены перед началом футбольного матча группы D женского чемпионата Европы УЕФА 2025 года между Уэльсом и Нидерландами на стадионе Allmend Stadion Luzern в Люцерне, в Швейцарии.

Принцесса Ариана и королева Максима / © Getty Images

Принцесса Ариана и королева Максима / © Getty Images

Королева приехала на спортивное мероприятие в ярком оранжевом платье с поясом на талии от своего любимого бренда Natan. Ее волосы были распущены, на лице был выразительный макияж, а в ушах крупные цветочные серьги ручной работы созданы турецким дизайнером Бегум Хан. Также королева дополнила образ ярким маникюром и несколькими браслетами на запястье.

Ее дочь была одета в белую блузку с прозрачными вставками от Twinset Milano, волосы собрала заколкой, а в ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Недавно, напомним, нидерландская королевская семья устроила летнюю фотосессию в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie