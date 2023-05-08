В оранжевой шляпе и с красным маникюром: эффектный выход Терезы Мэй

Бывшая премьер-министр Великобритании вместе с мужем Филиппом посетила коронацию Чарльза III.
Тереза Мэй была среди гостей церемонии коронации Чарльза III, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве. Рассмотрим образ бывшего премьер-министра Великобритании.
Мы помним любовь Терезы ко всему яркому и экстравагантному. Такая ее страсть оказала влияние на ее выбор лука на коронацию.
Экс-премьер появилась в аббатстве в белом пальто с рукавами три четверти и с ярким акцентом – вставкой с оранжевым, голубым и бежевым орнаментом. Верхнюю одежду она скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями и таким же клатчем.
Аутфит Тереза дополнила оранжевой шляпой с большим бантом-цветком. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – браслетом из этого же комплекта и часами. Губы Мэй накрасила красной помадой.
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