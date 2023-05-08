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В оранжевой шляпе и с красным маникюром: эффектный выход Терезы Мэй

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1614
Время на прочтение
1 мин
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В оранжевой шляпе и с красным маникюром: эффектный выход Терезы Мэй

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Бывшая премьер-министр Великобритании вместе с мужем Филиппом посетила коронацию Чарльза III.

Тереза Мэй была среди гостей церемонии коронации Чарльза III, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве. Рассмотрим образ бывшего премьер-министра Великобритании.

Мы помним любовь Терезы ко всему яркому и экстравагантному. Такая ее страсть оказала влияние на ее выбор лука на коронацию.

Экс-премьер появилась в аббатстве в белом пальто с рукавами три четверти и с ярким акцентом – вставкой с оранжевым, голубым и бежевым орнаментом. Верхнюю одежду она скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями и таким же клатчем.

Тереза Мэй / © Associated Press
Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Аутфит Тереза дополнила оранжевой шляпой с большим бантом-цветком. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – браслетом из этого же комплекта и часами. Губы Мэй накрасила красной помадой.

Тереза Мэй / © Associated Press
Тереза Мэй / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1614
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