В оранжевой шляпе и с красным маникюром: эффектный выход Терезы Мэй

Тереза Мэй была среди гостей церемонии коронации Чарльза III, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве. Рассмотрим образ бывшего премьер-министра Великобритании.

Мы помним любовь Терезы ко всему яркому и экстравагантному. Такая ее страсть оказала влияние на ее выбор лука на коронацию.

Экс-премьер появилась в аббатстве в белом пальто с рукавами три четверти и с ярким акцентом – вставкой с оранжевым, голубым и бежевым орнаментом. Верхнюю одежду она скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями и таким же клатчем.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Аутфит Тереза дополнила оранжевой шляпой с большим бантом-цветком. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем, а руку – браслетом из этого же комплекта и часами. Губы Мэй накрасила красной помадой.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Читайте также: