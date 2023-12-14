Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оригинальном платье и меховом пальто: Лотти Мосс сходила на рождественскую вечеринку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оригинальном платье и меховом пальто: Лотти Мосс сходила на рождественскую вечеринку

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Лотти Мосс любит посещать светские тусовки в Лондоне.

Вчера модель присутствовала на рождественской вечеринке PrettyLittleThing в британской столице. Лотти надела песочное джинсовое макси-платье, а сверху была в кожаном пальто с меховой отделкой.

Девушка подчеркнула в макияже ресницы и светлыми блестящими тенями накрасила веки, а на пухлые губы нанесла розовый прозрачный блеск. Белокурые волосы Лотти выглядели длиннее, чем обычно, вероятно, модель нарастила пряди или же надела парик. В руках Мосс держала маленькую черную сумку на короткой ручке.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Лотти Мосс в прозрачном платье с пикантным декольте блистала на премьере "Голодных игр".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
263
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация