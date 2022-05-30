В оригинальном платье с лиловой вышивкой: королева Рания на праздновании Дня независимости Иордании

В среду, 25 мая, в Иордании отпраздновали 76-й день независимости. В 1946 году страна, известная как Иорданское Хашимитское Королевство, стала суверенным государством.
По поводу такого дня король Абдалла II, королева Рания, наследный принц Хусейн, принц Хашем и принцесса Иман, а также еще некоторые члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники и офицеры посетили праздничное мероприятие во дворце Аль-Хусейния в Аммане.
На королеве било оригинальное длинное платье необычного кроя и с сочетанием разных цветов - белого и нескольких оттенков лилового и малинового. На рукавах платья были разрезы, а на вороте - вышивка, которую очень любит королева. Дополнили образ треугольный клатч и туфли-лодочки.
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