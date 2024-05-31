В оригинальном платье с накидкой: рассматриваем образ молодой Жаклин Кеннеди в Елисейском дворце

В 1961 году супруга Джона Кеннеди - 31-летняя Жаклин - была в центре внимания, поскольку ее муж стал президентом, а она - одной из самых молодых первых леди в истории США.

Жаклин Кеннеди интересовалась модой и всегда выглядела очень роскошно, часто также пользовалась услугами не только американских дизайнеров, но и обожала работы французских Модных домов, среди которых были Givenchy и Chanel из-за чего неоднократно поддавалась критике общественности. В первый год своего пребывания на посту первой леди она спустила на одежду и аксессуары на 45 446 долларов больше, чем 100 000 долларов, которые ее муж заработал на посту президента.

Одними из самых эффектных нарядов, который Жаклин заказала в том году, были аутфиты подобранные для поездки во Францию. Пара прибыла тогда в Париж с официальным визитом и в рамках этого путешествия состоялся прием в Елисейском дворце.

Жаклин и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

Мероприятие проводилось в первый день их пребывания во Франции. Гардероб для нее готовил несменный Олег Кассини - дизайнер и стилист, с которым она сотрудничала на протяжении многих лет. Он подобрал для Жаклин длинное платье без рукавов - модного в те годы фасона. Выполнено оно было из кружевной ткани и дополнялось накидкой.

Жаклин и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

Носила платье первая леди в сочетании с высокими белыми перчатками, бриллиантовыми серьгами и клатчем-коробкой. Также в тот вечер она сделала яркий макияж и высокую вечернюю прическу. Фотографии того времени черно-белые, поэтому сложно сказать, какого именно оттенка был ее наряд, но многие описывают его как розово-белый.

Жаклин и Джон Кеннеди / Фото: Associated Press

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