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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
428
Время на прочтение
1 мин

В оригинальном жакете и штанах-палаццо: Елена Зеленская в красивом образе встретилась со своей чешской коллегой

Первая леди Украины по приглашению чешского коллеги примет участие в конференции Healthcare Initiative for Ukraine.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках официального визита в Прагу встретилась с первой леди Чехии Евой Павловой, которая пригласила ее для участия в конференции Healthcare Initiative for Ukraine. Елена поблагодарила коллегу за приглашение и всестороннюю поддержку и помощь.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

«Эта инициатива чрезвычайно важна для Украины, ведь направлена на мобилизацию международной поддержки в сфере здравоохранения», — отметила Зеленская в посте в своем Telegram-канале.

Первые леди также обсудили, что во время нынешнего визита Зеленской Чехия официально станет частью Глобальной коалиции украинских студий.

«Итак, украинистики в ее вузах будет больше. Соответственно больше будет объективной информации об Украине. Это будет способствовать и открытию украинской книжной полки в главной библиотеке страны», — добавила Елена.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Во время встречи Зеленская продемонстрировала красивый стильный образ. На ней был бежевый жакет оригинального кроя с воротником-стойкой и без пуговиц, который она скомбинировала с черными брюками-палаццо со стрелками.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила черными туфлями-лодочками. У Елены была красивая прическа с боковым пробором и нежный макияж. Свой лук она завершила серебряными серьгами-кольцами.

Напомним, Елену Зеленскую в аэропорту в Чехии сфотографировали в черном костюме, белой рубашке и с букетом цветов.

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Дата публикации
Количество просмотров
428
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