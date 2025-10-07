В осенних отетнках: королева Мэри выбрала эффектный лук для нового появления на публике

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество в качестве покровительницы Фонда рождественских марок присутствовала на презентации рождественской марки этого года, которая прошла в мэрии Копенгагена.

Рождественская марка этого года под названием «Рождественские надежды и звезды желаний» художницы Эмили Мельгаард Якобсен — это дань уважения детским желаниям и надеждам, а также напоминание о том, как помочь детям преодолевать препятствия, говорится на сайте королевской семьи.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри приехала в аутфите оттенка бордо. На ней была блузка Roberto Cavalli, ассиметричная юбке-миди из крепа Alexander McQueen с тонким поясом на талии и обута была в туфли-лодочки Gianvito Rossi. Образ Ее Величества был дополнен ожерельем Louise Grønlykke и браслетом с бриллиантами в золоте Dulong Fine Jewelry, под мышкой Мэри держала клатч цвета марсала. Волосы королевы были распущены и уложены в прическу, а макияж она сделала традиционно в насыщенных оттенках.

В Instagram королевской семьи поделились фотографиями с мероприятия.

