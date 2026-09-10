ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В Осло королева Максима носила медальон, имеющий особое значение

Есть украшения, которые выбирают из-за их красоты, а есть те, что хранят личные воспоминания. Золотое ожерелье королевы Максимы относится именно ко второй категории.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима давно и крепко дружат с королем Норвегии Хоконом и королевой Метте-Марит. Именно поэтому в день похорон короля Харальда V Максима выбрала особое украшение, которое является отсылкой к этой дружбе — золотую цепочку с довольно большим медальоном.

Впервые это украшение она надела во время государственного визита Нидерландов в Норвегию в 2021 году. На круглом медальоне была особая надпись: «love, Mette» («с любовью, Метте»).

Хотя мы точно не знаем, когда именно Максима получила этот подарок, можно вполне обоснованно предположить, что украшение ей подарила норвежская королева. Для близких людей Метте-Марит — просто Метте. Кроме того, её почерк также совпадает с почерком на выгравированной надписи.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Когда сегодня утром Максима поднялась на борт правительственного самолета, направлявшегося в Норвегию, это украшение снова было на её шее. Это ожерелье дружбы немного скрывалось под воротником платья Максимы, но его всё равно можно было разглядеть.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie