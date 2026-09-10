В Осло королева Максима носила медальон, имеющий особое значение

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Реклама

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима давно и крепко дружат с королем Норвегии Хоконом и королевой Метте-Марит. Именно поэтому в день похорон короля Харальда V Максима выбрала особое украшение, которое является отсылкой к этой дружбе — золотую цепочку с довольно большим медальоном.

Впервые это украшение она надела во время государственного визита Нидерландов в Норвегию в 2021 году. На круглом медальоне была особая надпись: «love, Mette» («с любовью, Метте»).

Реклама

Хотя мы точно не знаем, когда именно Максима получила этот подарок, можно вполне обоснованно предположить, что украшение ей подарила норвежская королева. Для близких людей Метте-Марит — просто Метте. Кроме того, её почерк также совпадает с почерком на выгравированной надписи.

Реклама

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Когда сегодня утром Максима поднялась на борт правительственного самолета, направлявшегося в Норвегию, это украшение снова было на её шее. Это ожерелье дружбы немного скрывалось под воротником платья Максимы, но его всё равно можно было разглядеть.

Новости партнеров

Новости партнеров