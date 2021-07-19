В основе история самой герцогини: Меган Маркл продюсирует мультфильм вместе с мужем Элтона Джона

Меган Маркл активно работает, даже находясь в декретном отпуске.

4 июня 2021 года герцогиня Сассекская родила дочь Лилибет, которую, как сейчас говорят, пара планирует крестить в Великобритании. Но эта новость пока на уровне слухов, а вот что точно известно, так это то, что герцогиня Меган стала исполнительным продюсером мультсериала под рабочим названием "Перл" (Pearl).

Меган Маркл / Associated Press

Это будет многосерийный мультфильм, выйдет он на американском видеосервисе Netflix и расскажет про приключения отважной 12-летней девочки по имени Перл. Сообщается, что образ центрального персонажа мультсериала был вдохновлен реальной исторической личностью. Интересный момент, что значение имени Меган переводится как "жемчужина". И, похоже, речь в мультике пойдет именно о жизни юной девочки Меган Маркл. Новостью поделился фонд герцога и герцогини Сассекских Archewell.

Напомним, Меган с юного возраста также оказывала влияние на права женщин. Когда ей было всего 11 лет, она написала в Procter & Gamble, чтобы возразить против сексизма в рекламе мыла для посуды, в которой была фраза: "Матери по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками". Она решила написать письма с просьбой изменить "сексистский" язык с "женщины" на "народ", и впоследствии компания изменила язык, используемый в рекламе.

Эту историю Меган впервые рассказала в своей речи в Международный женский день в 2015 году. Она сказала: "Моя 11-летняя девочка решила, что, если я действительно хочу, чтобы кто-то меня услышал, тогда мне следует написать письмо первой леди. Прошло несколько недель, и, к моему удивлению, я получила письма поддержки от Хиллари Клинтон, от Линды Эллерби и от Глории Оллред. Это было потрясающе".

По поводу того, как мыловаренная компания изменила формулировку в рекламе, Меган сказала: "Именно в тот момент я осознала масштабы своих действий. В возрасте 11 лет я добился своего небольшого влияния, отстаивая равенство", - пишет Hello!.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш / Associated Press

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Что ж, интересно, какие истории расскажут продюсеры и сценаристы мультфильма. Кроме герцогини Сассекской ими выступают Дэвид Ферниш (супруг Элтона Джона, который, как известно, дружит с принцем Гарри) и Дэн Коган, получивший американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" за картину "Икар" про допинг в спорте.

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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