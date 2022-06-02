В особенном аутфите и с тростью: королева Елизавета II приняла салют на параде Trooping the Colour

В особенном аутфите и с тростью: королева Елизавета II приняла салют на параде Trooping the Colour

96-летняя королева празднует свое 70-летие на троне вместе с королевской семьей. Она приветствовала подданных с балкона Букингемского дворца. А рядом с ней находился двоюродный брат - герцог Кентский.

Сегодня во время парада Trooping the Colour вместе со своим двоюродным братом, герцогом Кентским, королева приняла официальное приветствие.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца с двоюродным братом герцогом Кентским / Фото: Associated Press

Она была одета в светло-голубое пальто и шляпу, украшенные жемчугом и бриллиантами, от ее личной портнихи и близкой подруги Анджелы Келли. Похоже, это особенный наряд Ее Величества, в нем же королева предстала на выпущенном сегодня фото в честь ее платинового юбилея правления.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца с двоюродным братом герцогом Кентским / Фото: Associated Press

Королева вышла с тростью, которую она регулярно использует с прошлого года, поскольку испытывает трудности с мобильностью.

Впервые за 70 лет ее царствования королева не принимала участие в главном параде, а вместо этого все-таки приняла (вопреки слухам, что не сможет) салют с балкона дворца.

Королева Елизавета II на балконе Букингемского дворца с двоюродным братом герцогом Кентским / Фото: Associated Press

В каретах по торговому центру проехались герцогиня Кембриджская с тремя детьми и герцогиня Корнуольская, а также графиня Уэссекская Софи с двумя детьми и супругом принцем Эдвардом.

Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

А принцы Уильям и Чарльз, а также принцесса Анна принимали непосредственное участие в параде.

Графиня Софи с детьми и супругом Эдвардом / Фото: Associated Press

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