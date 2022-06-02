В особенном аутфите и с тростью: королева Елизавета II приняла салют на параде Trooping the Colour

96-летняя королева празднует свое 70-летие на троне вместе с королевской семьей. Она приветствовала подданных с балкона Букингемского дворца. А рядом с ней находился двоюродный брат - герцог Кентский.
Сегодня во время парада Trooping the Colour вместе со своим двоюродным братом, герцогом Кентским, королева приняла официальное приветствие.
Она была одета в светло-голубое пальто и шляпу, украшенные жемчугом и бриллиантами, от ее личной портнихи и близкой подруги Анджелы Келли. Похоже, это особенный наряд Ее Величества, в нем же королева предстала на выпущенном сегодня фото в честь ее платинового юбилея правления.
Королева вышла с тростью, которую она регулярно использует с прошлого года, поскольку испытывает трудности с мобильностью.
Впервые за 70 лет ее царствования королева не принимала участие в главном параде, а вместо этого все-таки приняла (вопреки слухам, что не сможет) салют с балкона дворца.
В каретах по торговому центру проехались герцогиня Кембриджская с тремя детьми и герцогиня Корнуольская, а также графиня Уэссекская Софи с двумя детьми и супругом принцем Эдвардом.
Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ— The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022
А принцы Уильям и Чарльз, а также принцесса Анна принимали непосредственное участие в параде.
Читайте также:
- Ее Величество королева: как менялся стиль Елизаветы II за 70 лет ее царствования
- Особенный портрет: дворец представил новое фото в честь начала празднования платинового юбилея Елизаветы II
- В честь платинового юбилея: коронационное платье королевы Елизаветы II покажут публике