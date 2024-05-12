В особенном украшении Елизаветы II: королева Камилла впечатлила выбором аксессуара

На ней Ее Величество появилась в белом платье-пальто от своего любимого бренда Fiona Clare, шляпе Philip Treacy в сочетании с двухцветными туфлями Chanel на среднем каблуке и носила очень дорогую брошь на груди.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На груди у королевы была прикреплена бриллиантовая брошь, которая, по словам эксперта по бриллиантам Максвелла Стоуна ранее была "встроена в ее корону, которую Камилла носила на коронации короля Чарльза 6 мая 2023 года, сообщает express.co.uk.

"Cullian V — это красивый бриллиант в форме сердца весом 18,8 карата. Он был оправлен в платину компанией Garrard в 1911 году, и королева Мария носила его на своей короне во время коронации 1911 года. Большую часть времени бриллиант Cullian V украшал брошь, которая передавалась королеве Елизавете II, которая часто носила его на протяжении десятилетий. Решение королевы Камиллы добавить бриллиант в брошь на вечеринку в саду было невероятно сентиментальным. Он не только имеет приятную связь с покойным монархом, но и является одним из бриллиантов, которые она включила в свою корону во время коронации короля Чарльза в мае 2023 года, во время которой он находился в передней крестообразной части ее короны", - говорит эксперт.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Оценивается украшение в 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов).

Напомним, король Чарльз III с нетерпением ждал садовую вечеринку так как только недавно его врачи разрешили ему присутствовать на публичных мероприятиях. Монарх все еще проходит лечение от рака.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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