В отличной форме: 84-летняя принцесса Нидерландов Беатрикс посетила концерт в блузе с вышивкой

На публике принцесса появляется не очень часто, но это мероприятие решила посетить лично.

26 августа принцесса Нидерландов Беатрикс посетила концерт Молодежного оркестра Европейского союза, который прошел в Королевском концертном зале в Амстердаме. Оркестр был основан в 1976 году для содействия культурному сотрудничеству, единству и дружбе среди европейской молодежи. Принцесса Беатрикс — одна из почетных покровительниц этого оркестра, поэтому с радостью посетила это мероприятие.

Принцесса Нидерландов Беатрикс / Фото: Getty Images

Для своего выхода мать короля Виллема-Александра надела лаконичны наряд, состоящий из черной блузы с широкими рукавами и яркой вышивкой и черных классических брюк.

Дополнили образ принцессы Беатрикс вечерняя сумка на золотой цепочке, балетки с бантиками и довольно яркие украшения: браслет-обод с леопардовым принтом, колье, золотые часы и крупные серьги. На блузе Беатрикс была брошь с брагоценными камнями.

Принцесса Нидерландов Беатрикс / Фото: Getty Images

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