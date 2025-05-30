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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

В отличной форме: Карла Бруни в обтягивающем костюме показала, как занимается пилатесом

57-летняя модель и бывшая первая леди Франции показала в своем блоге, как делает упражнения для осанки.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Карла Бруни

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в черном костюме для тренировок и лежа на коврике. У модели распущены волосы и она сосредоточена на упражнениях.

«Если у вас, как и у меня, легкий сколиоз, к счастью, есть метод Джозефа Пилатеса.

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Понимание и перестройка всего тела, осознанная работа с укреплением мышц и кардио, метод Пилатеса давно доказал свою эффективность, и вот уже несколько лет он позволяет мне продолжать заниматься фитнесом со спокойной душой», — пишет Бруни и демонстрирует упражнения.

В подписи под снимками модель сообщила, что такие регулярные занятие помогли ей избавиться от болей в спине. К тому же, они точно помогают держать себя в хорошей форме.

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруни / © Instagram Карлы Бруни

Напомним, недавно супермодель посещала Каннский кинофестиваль, где позировала фотографам в компании других знаменитых моделей.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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