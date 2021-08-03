В отличной форме: король Испании Филипп VI был запечатлен за штурвалом яхты

В отличной форме: король Испании Филипп VI был запечатлен за штурвалом яхты

Похоже, у испанских монархов уже начался летний отпуск, который они традиционно проводят в Пальма-де-Майорке.

Вчера королева Летиция посетила церемонию закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca в Пальма-де-Майорке и вручила 86-летней Джуди Денч награду Мастера кино на сцене фестиваля.

А супруг королевы – король Филипп VI, был запечатлен фотографами за другим увлекательным занятием. Он принял участие в соревнованиях на борту яхты Aifos во время 39-го Кубка парусного спорта Copa Del Rey Mapfre в Real Club Nautico, который ежегодно проходит в Пальма-де-Майорке. Филипп был одет в футболку-поло, светлые брюки, бейсболку и солнцезащитные очки. Он был рулевым за штурвалом и вел свою команду вперед.

Король Филипп VI с командой / Getty Images

Два года назад в 2019-м Его Величество посещал мероприятие вместе со своей семьей – супругой Летицией и двумя дочерьми.

Король Филипп VI / Getty Images

Обычно на отдыхе испанские монархи находятся весь август и каждый год ездят в одно и то же место – Пальма-де-Майорку.

Читайте также: Любит яркие образы: новый выход испанской королевы Летиции в компании мужа Филиппа

Королева Летиция и король Филипп VI в большое турне по Испании (38 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку