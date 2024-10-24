В отпуск перед туром: стало известно, где отдыхала королева Камилла без короля Чарльза

Накануне тура по Австралии и Самоа королева Камилла провела время на отдыхе.

Супруга короля Чарльза наслаждалась отпуском в одном из самых известных спа-курортов Soukya Holistic Health & Ayurveda в Индии в компании близких родственников и друзей.

Камилла любит это место и часто приезжает сюда оздоровиться. Говорят, это девятый визит Камиллы на курорт, который считается одним из лучших медицинских центров страны. Его уникальность в объединении различных целительных методик и практик.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

С кем отдыхала королева, не сообщается, пишет express.co.uk. Но в королевском туре она появилась с сияющим видом и каждый новый выход блистала на публике.

Напомним, в эти дни Чарльз и Камилла совершают поездку по Австралии и Самоа. Это их первый визит в страну после восхождения короля на престол. В этой поездке врачи короля разрешили ему прервать курс лечения от рака.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

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