В отпуск перед туром: стало известно, где отдыхала королева Камилла без короля Чарльза

Накануне тура по Австралии и Самоа королева Камилла провела время на отдыхе.
Супруга короля Чарльза наслаждалась отпуском в одном из самых известных спа-курортов Soukya Holistic Health & Ayurveda в Индии в компании близких родственников и друзей.
Камилла любит это место и часто приезжает сюда оздоровиться. Говорят, это девятый визит Камиллы на курорт, который считается одним из лучших медицинских центров страны. Его уникальность в объединении различных целительных методик и практик.
С кем отдыхала королева, не сообщается, пишет express.co.uk. Но в королевском туре она появилась с сияющим видом и каждый новый выход блистала на публике.
Напомним, в эти дни Чарльз и Камилла совершают поездку по Австралии и Самоа. Это их первый визит в страну после восхождения короля на престол. В этой поездке врачи короля разрешили ему прервать курс лечения от рака.
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