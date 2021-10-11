В оттенках марсалы: королева Матильда надела красивый наряд на светское мероприятие

Бельгийская королева Матильда начала рабочую неделю активно.

Сегодня 48-летняя королева-консорт выступила с речью на межвузовском мероприятии, посвященном целям устойчивого развития как инструменту перехода к ответственным организациям, в университете UCLouvain, в Лувен-ла-Нев. Мероприятие объединяет студентов из пяти университетов и колледжей, UCLouvain, ULiege, UNamur, UMons и EPHEC.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда выбрала для светского выхода красивый аутфит цвета марсала: блузку, блестящую юбку с поясом и высокой талией, а также взяла с собой миниатюрный клатч в тон. Маска королевы была выполнена тоже в цвете марсала. А еще она, будто бы взяла пример со своей нидерландской коллеги Максимы, и подобрала к образу массивные серьги с орнаментом. Прическа и макияж Ее Величества были, как всегда, лаконичными. На пальце сверкало золотое обручальное кольцо, а на запястье были ее любимые часы.

Королева Матильда / Getty Images

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