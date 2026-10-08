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В ожерелье и наряде с геометрическим узором: японская принцесса Кико с мужем посетила прием
Японская принцесса в элегантном аутфите появилась на мероприятии.
Японская принцесса Кико вместе со своим мужем, наследным принцем Фумихито, посетила в Токио прием, организованный в рамках съезда лиц японского происхождения, проживающих за рубежом.
Кико предстала там в костюме с мелким геометрическим узором в золотистых и серо-зеленых оттенках. Ткань красиво переливалась в свете.
Наряд состоял из юбки миди и топа с круглым вырезом, длинными рукавами и декоративными пуговицами на рукавах. Талию принцесса подчеркнула узким поясом из той же ткани.
Аутфит Ее Величество дополнила светлыми туфлями и кожаным серо-бежевым клатчем. Уши она украсила золотистыми серьгами-пуссетами, а шею — длинным ожерельем с золотистыми бусинами. Волосы Кико уложила с боковым пробором, закрепив передние пряди сзади и слегка подкрутив кончики. Макияж у нее был нежный.
Принц Фумихито был одет в темный костюм, белую рубашку и галстук в полоску.
Напомним, принцесса Кико в нежном платье и элегантной шляпке появилась на вечеринке в саду.