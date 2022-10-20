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"В ожидании колбаски": пес Патрон показал, чем занимался после ужина

Дата публикации
Просмотры
1843
Время на прочтение
1 мин
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"В ожидании колбаски": пес Патрон показал, чем занимался после ужина

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Известный пес-сапер порадовал фолловеров своей новой фотографией.

Пес Патрон опубликовал свое новое фото. На нем он сидит за столом. Перед ним – тарелка с картофелем "по-селянски". Но Патрон признался, что ждал он колбасу, которую ему так и не дали. Поэтому он решил после ужина пойти полакомиться кормом своего друга кота.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Когда до зарплаты еще целых 2 недели. Шучу. Так я просто пришел за стол в ожидании колбаски, а там ее не было. Было что-то такое: ни рыба, ни мясо. Так, может, они решили не соблазнять меня сегодня. Надо держать себя в форме. Уйду съем корм…Тома. Чисто перекусить после ужина", — написала пес.

Напомним, пес Патрон показал, из-за кого произошел взрыв на Крымском мосту.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1843
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