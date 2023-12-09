В пальто баклажанового цвета: внучка королевы Елизаветы посетила мероприятие с подросшими дочками

42-летняя Зара Тиндалл - дочь принцессы Анны и, соответственно, внучка покойной королевы Елизаветы II, присоединилась к своим королевским родственникам на концерте рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве под названием "Вместе на Рождество".

Мероприятие уже третий год подряд организовывает принцесса Уэльская Кейт. В этом году концерт был посвящен детям и их раннему развитию.

Зара - мать троих детей, но в этот раз появилась на мероприятии в компании только двух старших дочерей - Мии и Лины. Также с ней был и муж - Майк Тиндалл.

Зара, Майк, Мия и Нила Тиндалл / Фото: Getty Images

Для мероприятия женщина надела пальто элегантного баклажанового оттенка от британского дизайнера Claire Mischevani . В верхней части пальто было приталенным и имело воротник-стойку, но вот его низ был немного расклешенным, как у платья. Украшал этот верхний наряд тонкий пояс.

Образ Зара дополнила туфлями винного оттенка на высоких каблуках от бренда Emmy London, а вот уши украсила цветочными серьгами, тоже в красном цвете. Завершали ее образ лаконичная прическа-пучок, прямоугольный клатч с фактурой, а также лаконичный макияж.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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