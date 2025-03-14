В пальто, брючном костюме и очках: папарацци подловили Хиллари Клинтон на улицах Нью-Йорка

77-летняя экс-первая леди США и бывший государственный секретарь США встретила фотографов с улыбкой и помахала им.

Хиллари Клинтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Экс-первая леди выглядела стильно. На ней был бежево-серый костюм, состоявший из двубортного жакета и широких брюк. Сверху она надела коричневое пальто и обула замшевые ботинки шоколадного оттенка. На плече у Хиллари висела плетеная сумка в тон.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Клинтон сделала укладку, макияж с помадой ягодного оттенка, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами, а руки – браслетами и кольцом.

Напомним, Хиллари Клинтон на инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне появилась в темно-синем костюме, состоявшем из жакета с воротником и двумя пуговицами и прямых штанов.

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