В пальто Burberry: стильная принцесса Беатрис на премьере фильма в Лондоне

33-летняя принцесса Йоркская выглядела великолепно в сшитом на заказ сером пальто от Burberry, его она надевала уже ранее в 2018 году и, которое сочетала с черным платьем длины миди и черными кожаными сапогами от Isabel Marant.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Свой аутфит для красной дорожки принцесса Беатрис дополнила маленькой черной сумкой-чемоданом Pop and Suki, макияжем в натуральных оттенках и простой укладкой.

Фильм рассказывает о матери и ее семилетней дочери, переезжающих из Китая в Нью-Йорк и развеивает мифы о дислексии. Сама принцесса в детстве также была дислексиком, как и ее муж Эдоардо Мапелли-Моции.

На красной дорожке Беа появилась без Эдо. Видимо, в этот день мужчина был занят какими-то другими делами.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Сестра Беатрис – принцесса Евгения – также посетила на днях светское мероприятие. В платье плисе и твидовом жилете Евгения появилась на арт-выставке в Париже.

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