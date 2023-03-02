В пальто Carolina Herrera и туфлях Dior: папарацци запечатлели Меган Маркл по пути в клуб с мужем

Супруги во вторник прибыли в частный клуб на свидание. Меган выглядела сияющей, когда выходила из внедорожника. На герцогине было бежевое пальто-накидка от Carolina Herrera за 1610 долларов, которое она дополнила парой черных туфель на высоких каблуках от Christian Dior за 625 долларов, а также маленьким черным кожаным клатчем Dior.

У Меган был светлый маникюр, макияж на лице, а волосы - распущены. Ее кожа выглядела более загорелой, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что герцогиня поменяла какие-то уходовые средства или своего косметолога.

Меган улыбнулась, когда ее сопровождал в бунгало охранник, а папарацци находились рядом и снимали на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Напомним, до сих пор не известно, приедут ли Гарри и Меган на коронацию Чарльза в мае 2023 года, так как этот день выпадает на день рождения их сына Арчи.

Также недавно появилась информация о том, что король Чарльз III якобы лишил пару их дома в Великобритании и выселил их из Frogmore Cottage, который был подарен им королевой Елизаветой II после свадьбы в 2018 году.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

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