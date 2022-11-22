В пальто цвета баклажан: элегантная принцесса Уэльская с мужем Уильямом встречали президента ЮАР в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские приветствовали сегодня президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, который прибыл с первым государственным визитом после восшествия на трон короля Чарльза III.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин были призваны оказать первую встречу в лондонском отеле Corinthia.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

На встрече Кейт появилась в плиссированном платье-пальто от Emilia Wickstead цвета баклажан. Наряд сидел на принцессе шикарно, а к нему Кэтрин подобрала шляпу Jane Taylor, туфли на каблуках Gianvito Rossi, клатч Mulberry, жемчужные серьги принцессы Дианы и бриллиантовую брошь с изумрудным камнем.

Принц Уильям был в костюме и длинном пальто.

Принц и принцесса Уэльские с президентом ЮАР / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с президентом ЮАР / Фото: Associated Press

После встречи президента королевская чета присоединилась к своему гостю и отправилась на парад конной гвардии, где их уже ожидали король Чарльз III, королева Камилла и премьер-министр Риши Сунак. Почетный караул отдал королевский салют, и прозвучал национальный гимн Южной Африки, перед тем как король Чарльз и президент Рамафоса проинспектировали войска.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с президентом ЮАР / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Позже в Грин-парке, через дорогу от Букингемского дворца, состоялся захватывающий Королевский орудийный салют из Королевской конной артиллерии. А вечером состоится торжественный прием в честь приезда гостя, на котором королевские дамы появятся в вечерних туалетах и в тиарах.

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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