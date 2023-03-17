В пальто цвета бирюзы и изумрудных серьгах: принцесса Уэльская с мужем на торжественном параде

Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня парад в честь Дня святого Патрика в казармах Монс в Олдершоте.

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые присутствовала на параде в качестве полковника полка, сменив принца Уэльского на этом посту.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Кейт сегодня надела пальто от Catherine Walker красивого цвета бирюзы с необычным воротником-стойкой, дополнив образ туфлями из замши в тон от Emmy London и лаконичной шляпой-таблеткой Jane Taylor. На пальто у нее была пришпилена золотая брошь в виде трилистника, которую одалживали королевским дамам, связанным с полком.

Волосы принцессы были распущены, в ушах сверкали миниатюрные серьги с бриллиантами и маленьким изумрудным камнем, на лице был макияж с румянами и немного подчеркнуты губы. Принц Уильям был в военной форме.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт впервые присутствовала на параде в качестве полковника полка, недавно посетив 1-й батальон ирландской гвардии на равнине Солсбери. Согласно традиции, Ее Высочество подарила традиционные веточки трилистника офицерам и гвардейцам, которые в свою очередь выдадут его по строю, а также полковому талисману ирландскому волкодаву.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Дождливая погода не помешала параду состояться. Завершится он королевским салютом и маршем, где Кейт примет салют как новый полковник.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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