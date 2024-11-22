В пальто цвета хаки и с бантом на шее: герцогиня Софи приехала на мероприятие вместо короля Чарльза

21 ноября 1974 года в пабах Mulberry Bush и Tavern in the Town в Бирмингеме были взорваны две бомбы, в результате чего погибло 21 человек и 220 получили ранения.

Ирландская республиканская армия (ИРА) никогда официально не признавала ответственности, но, как широко распространено мнение, именно она совершила эти атаки.

Герцогиня Эдинбургская приехала, чтобы принять участие в мероприятии от имени короля Чарльза. Софи была в длинном пальто цвета хаки с бантом на шее от Claire Mischevani, дополнив образ винными кожаными перчатками и светлыми замшевыми сапогами. Герцогиня сделала лаконичную прическу и легкий макияж, а также надела золотые серьги. Выглядела Софи скромно и элегантно.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня посетила лабораторию Fight for Sight в Университетском колледже в Лондоне, как всемирный посол Международного агентства по профилактике слепоты. Там она появилась в кожаном сарафане и своих любимых рыжих сапогах.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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