Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В пальто цвета хаки и с бантом на шее: герцогиня Софи приехала на мероприятие вместо короля Чарльза

В пальто цвета хаки и с бантом на шее: герцогиня Софи приехала на мероприятие вместо короля Чарльза

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила памятную службу, посвященную 50-й годовщине взрывов в пабах Бирмингема.

21 ноября 1974 года в пабах Mulberry Bush и Tavern in the Town в Бирмингеме были взорваны две бомбы, в результате чего погибло 21 человек и 220 получили ранения.

Ирландская республиканская армия (ИРА) никогда официально не признавала ответственности, но, как широко распространено мнение, именно она совершила эти атаки.

Герцогиня Эдинбургская приехала, чтобы принять участие в мероприятии от имени короля Чарльза. Софи была в длинном пальто цвета хаки с бантом на шее от Claire Mischevani, дополнив образ винными кожаными перчатками и светлыми замшевыми сапогами. Герцогиня сделала лаконичную прическу и легкий макияж, а также надела золотые серьги. Выглядела Софи скромно и элегантно.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня посетила лабораторию Fight for Sight в Университетском колледже в Лондоне, как всемирный посол Международного агентства по профилактике слепоты. Там она появилась в кожаном сарафане и своих любимых рыжих сапогах.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Читайте также:

Козак Сиромаха удивил Тину Кароль в ее авторской программе - ЖВЛ представляет

Козак Сиромаха удивил Тину Кароль в ее авторской программе - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация