В пальто цвета хаки и с бантом на шее: герцогиня Софи приехала на мероприятие вместо короля Чарльза

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила памятную службу, посвященную 50-й годовщине взрывов в пабах Бирмингема.
21 ноября 1974 года в пабах Mulberry Bush и Tavern in the Town в Бирмингеме были взорваны две бомбы, в результате чего погибло 21 человек и 220 получили ранения.
Ирландская республиканская армия (ИРА) никогда официально не признавала ответственности, но, как широко распространено мнение, именно она совершила эти атаки.
Герцогиня Эдинбургская приехала, чтобы принять участие в мероприятии от имени короля Чарльза. Софи была в длинном пальто цвета хаки с бантом на шее от Claire Mischevani, дополнив образ винными кожаными перчатками и светлыми замшевыми сапогами. Герцогиня сделала лаконичную прическу и легкий макияж, а также надела золотые серьги. Выглядела Софи скромно и элегантно.
Напомним, недавно герцогиня посетила лабораторию Fight for Sight в Университетском колледже в Лондоне, как всемирный посол Международного агентства по профилактике слепоты. Там она появилась в кожаном сарафане и своих любимых рыжих сапогах.
Читайте также:
- Герцогиня Софи поддержала принцессу Кейт на публике: эксперт расшифровал, что она сказала
- Бывает и такое: с герцогиней Софи приключился конфуз на публичном мероприятии
- Герцогиня Софи и принц Эдвард посетили виллу на Мальте, где жила королева Елизавета II