В пальто цвета индиго и платье с флористическим принтом: эффектный аутфит Джилл Байден

Первая леди США в ярком образе посетила кампус университета.
В преддверии необъявленного визита президента США Джо Байдена в Украину он вместе с женой Джилл Байден посетили кампус Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
Первая леди продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было пальто цвета индиго, из-под которого выглядывало синее платье миди с флористическим принтом.
На шее Джилл завязала черный шарф, а в руке она держала черные кожаные перчатки.
Образ Байден дополнила любимыми черными слингбэками на шпильках J'Adior. Джилл уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж смоки-айс.
Президент был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку и черные брюки.
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