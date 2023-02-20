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В пальто цвета индиго и платье с флористическим принтом: эффектный аутфит Джилл Байден

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
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В пальто цвета индиго и платье с флористическим принтом: эффектный аутфит Джилл Байден

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США в ярком образе посетила кампус университета.

В преддверии необъявленного визита президента США Джо Байдена в Украину он вместе с женой Джилл Байден посетили кампус Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Первая леди продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было пальто цвета индиго, из-под которого выглядывало синее платье миди с флористическим принтом.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На шее Джилл завязала черный шарф, а в руке она держала черные кожаные перчатки.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Байден дополнила любимыми черными слингбэками на шпильках J'Adior. Джилл уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж смоки-айс.

Президент был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку и черные брюки.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1288
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