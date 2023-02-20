В пальто цвета индиго и платье с флористическим принтом: эффектный аутфит Джилл Байден

В преддверии необъявленного визита президента США Джо Байдена в Украину он вместе с женой Джилл Байден посетили кампус Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Первая леди продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было пальто цвета индиго, из-под которого выглядывало синее платье миди с флористическим принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На шее Джилл завязала черный шарф, а в руке она держала черные кожаные перчатки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Байден дополнила любимыми черными слингбэками на шпильках J'Adior. Джилл уложила волосы в красивые локоны и сделала макияж смоки-айс.

Президент был одет в темно-синий пиджак, белую рубашку и черные брюки.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Читайте также: