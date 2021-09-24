В пальто цвета кэмел и черных лодочках: Меган Маркл в элегантном образе на встрече в Нью-Йорке

В пальто цвета кэмел и черных лодочках: Меган Маркл в элегантном образе на встрече в Нью-Йорке

Это первый совместный публичный выход пары за год.

Герцог и герцогиня Сассекские прилетели 23 сентября в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Global Citizen Live, концерте, целью которого является продвижение равного доступа к вакцине от короновируса. Мероприятие состоится на Большой лужайке в Центральном парке в эту субботу.

В рамках своего визита в город Меган и Гарри также сделали еще несколько визитов: посетили обсерваторию Всемирного торгового центра One World Trade Center и встретились с несколькими должностными лицами правительства Нью-Йорка. Для своего появления тогда герцогиня выбрала исконно нью-йоркский аутфит в стиле total black look, сочетав пальто от Armani с водолазкой, брюками клеш и лодочками от любимого бренда Aquazzura.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Позже в тот же день Меган и Гарри встретились с послом ООН Линдой Томас-Гринфилд. Фотографы запечатлели пару в Мидтауне, когда они направлялись на встречу. Меган была по-прежнему очень стильной, но сменила брюки на юбку-карандаш, осталась в водолазке и разбавила строгий деловой лук пальто цвета кэмел от Max Mara. Завершили этот образ Меган коричневая сумка Valextra, солнцезащитные очки Valentino и элегантные туфли Aquazzura. В руке она несла также ноутбук.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Для Меган и Гарри эти появления на публике стали первыми после переезда в США и рождения дочери Лилибет.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

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