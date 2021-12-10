В пальто цвета кэмел и с элегантной брошью: Елена Зеленская посетила ярмарку

Первая леди Украины продемонстрировала монохромный лук.

Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе", в которой приняли участие социальные предприятия, открывшиеся в течение последнего года в разных областях Украины при поддержке карьерного хаба "Разорви круг" от UNFPA, Фонда народонаселения ООН в Украине и Украинского фонда общественного здоровья я. Их цель – трудоустраивать женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В Instagram первая леди опубликовала фотографии с мероприятия. Там она появилась в стильном пальто цвета кэмел и свитере с высокой горловиной похожего оттенка. К лацкану пальто была прикреплена элегантная брошь.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы Зеленская собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди. На лице у нее была черная маска, а в ушах – золотые серьги.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Здесь можно попробовать авторские сладости и заказать одежду, сделать фотосессию и даже макияж. Внешне – обычная предрождественская ярмарка. Но на самом деле – гораздо больше. Ярмарка "Ключ к свободе" представляет товары и услуги социальных предприятий, которые трудоустраивают пострадавших от домашнего насилия", — написала Елена под фото.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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