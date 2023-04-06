В пальто цвета кэмел и с интересной брошью: новый образ Елены Зеленской в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Польшу выступил с речью перед украинской и польской общинами на площади Королевского замка в Варшаве. Сопровождала президента его жена Елена Зеленская. В мероприятии также приняли участие президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда.

Фото: Associated Press

Первая леди Украины продемонстрировала красивый образ. На ней было стильное пальто цвета кэмел, к лацкану которого она прикрепила интересную золотую брошь.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Под верхней одеждой на Елене был коричневый костюм и темная водолазка. Красивая прическа, нежный макияж и элегантные серьги завершили лук Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

А у президентского дворца в Варшаве первая леди Украины появилась в изысканном монохромном аутфите. На ней было изящное пальто бордового цвета и платье длины миди. Шею она украсила патриотической подвеской в виде трезубца на цепочке от бренда Gunia Project.

Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

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